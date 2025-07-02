Камчатку встряхнуло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на Камчатке
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На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в водах Авачинского залива. Информацию об этом опубликовал Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» в своем телеграм-канале.
Очаг подземных колебаний расположен примерно в 51 километре к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, при глубине 88,2 километра. Местные жители в некоторых районах краевого центра сообщили, что почувствовали два последовательных толчка.
По данным регионального управления МЧС России, сила сейсмических волн в отдельных частях города достигала трёх баллов по шкале интенсивности. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, однако крупных разрушений зафиксировано не было.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Труновском районе Ставропольского края было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 35 километров и находился в 58 км от Ставрополя.