Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 05:49

Камчатку встряхнуло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в водах Авачинского залива. Информацию об этом опубликовал Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» в своем телеграм-канале.

Очаг подземных колебаний расположен примерно в 51 километре к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, при глубине 88,2 километра. Местные жители в некоторых районах краевого центра сообщили, что почувствовали два последовательных толчка.

По данным регионального управления МЧС России, сила сейсмических волн в отдельных частях города достигала трёх баллов по шкале интенсивности. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, однако крупных разрушений зафиксировано не было.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Ранее Life.ru рассказывал, что в Труновском районе Ставропольского края было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 35 километров и находился в 58 км от Ставрополя.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar