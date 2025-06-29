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29 июня, 16:18

Мощное землетрясение произошло в Ставропольском крае

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Ставропольском крае

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Мощный подземный толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован в Труновском районе Ставропольского края. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, ссылаясь на геофизическую службу РАН, природное явление произошло в 17:19.

Очаг землетрясения, зафиксированный на глубине 35 километров, располагался в 58 км от Ставрополя, между населёнными пунктами Донское и Безопасное.

Дрожь земли ощутили в Труновском и Шпаковском районах Ставрополья, а также в административном центре региона. На данный момент сообщений о каком-либо ущербе или жертвах природного катаклизма не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Пакистане
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Пакистане

Ранее мощный подземный толчок произошёл в Алтайском крае. Как сообщают сейсмологи, эпицентр сейсмического события пришёлся на район села Пуштулим, расположенного у границы с Кемеровской областью. Интенсивность дрожи земной поверхности в самом очаге достигла 5,6 балла.

Ольга Сливченко
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