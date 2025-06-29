Мощное землетрясение произошло в Ставропольском крае

Мощный подземный толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован в Труновском районе Ставропольского края. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, ссылаясь на геофизическую службу РАН, природное явление произошло в 17:19.

Очаг землетрясения, зафиксированный на глубине 35 километров, располагался в 58 км от Ставрополя, между населёнными пунктами Донское и Безопасное.

Дрожь земли ощутили в Труновском и Шпаковском районах Ставрополья, а также в административном центре региона. На данный момент сообщений о каком-либо ущербе или жертвах природного катаклизма не поступало.