Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Алтайском крае

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Алтайском крае. Эпицентр находился рядом с селом Пуштулим, недалеко от границы с Кемеровской областью. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,6. На данный момент не поступала официальная информация о пострадавших или возможных разрушениях.