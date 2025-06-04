Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Алтайском крае
Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Алтайском крае. Эпицентр находился рядом с селом Пуштулим, недалеко от границы с Кемеровской областью. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,6. На данный момент не поступала официальная информация о пострадавших или возможных разрушениях.
Ранее Life.ru сообщал о нескольких землетрясениях, произошедших у южных Курил. Магнитуда одного из них превысила 5. Эпицентры находились юго-восточнее острова Итуруп.