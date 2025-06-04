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4 июня, 03:33

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Алтайском крае

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Алтайском крае. Эпицентр находился рядом с селом Пуштулим, недалеко от границы с Кемеровской областью. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,6. На данный момент не поступала официальная информация о пострадавших или возможных разрушениях.

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Ранее Life.ru сообщал о нескольких землетрясениях, произошедших у южных Курил. Магнитуда одного из них превысила 5. Эпицентры находились юго-восточнее острова Итуруп.

Лия Мурадьян
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