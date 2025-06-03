Сейсмолог и туроператор поспорили, стоит ли сдавать путёвки в пострадавшую от землетрясений Турцию

Сейчас лучше повременить с поездками в Турцию из-за возможных землетрясений. Об этом Life.ru рассказал сейсмолог Александр Жигалин, комментируя подземные толчки на курорте Мармарис.

«Магнитуда 5 баллов с небольшим — это не очень сильное излучение. И сообщается, что не очень много разрушений. В основном возникла паника при землетрясении в Мармарисе. Выпрыгивали из окон, получали какие-то повреждения, и о большом числе погибших, в общем-то, не сообщалось. Может быть повторение, продолжение этого события. И какое-то время надо пережидать», — отметил эксперт.

Он добавил, что, если люди ещё не купили путёвки, отдых можно перенести на более позднее время. Потому что рано или поздно природа успокоится.

«Всё-таки сейчас лучше не ломиться в Турцию отдыхать, особенно с детьми. Есть очень много мест, где спокойнее. То есть подальше от этого пояса, который проходит к Тихому океану, это вообще очень беспокойная часть Земли. Лучше воздержаться сейчас, сдать или перенести путевки», — отметил эксперт.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что Мармарис — курорт, не пользующийся большим спросом у россиян, поскольку на 15 рейсов в Анталью приходится лишь один в Даламан (аэропорт для перелёта в Мармарис). Также, по словам эксперта, туристы, как правило, не отказываются от отдыха даже при природных катаклизмах.

«Туристы, естественно, ночь провели беспокойно. Мы сейчас с ними на связи. Люди взволнованы. Да, трясло. Вот у нас турист жил на пятом этаже. Трясло на пятом этаже. Но трясло недолго. Всё это где-то было меньше минуты. И прекратилось <...> Сейчас туристы внимательно следят, будут ли посттолчки. Никто, естественно, сдавать билеты не будет, и люди спокойно полетят и дальше. Мы сейчас с туристами находимся в ожидании, кто-то уже на пляж пошёл. Никакой паники среди наших нет, ни переносов, ни отмен бронирований», — отметил специалист.