Всякий раз, когда нога министра обороны Украины Рустема Умерова или других представителей киевского режима ступает на турецкую землю, происходят землетрясения. Экстрасенс Дарья Миронова считает, что таким образом высшие силы показывают, насколько возмущается Вселенная против режима Владимира Зеленского. В разговоре с Life.ru она отметила, что чем больше украинских людей будут посещать земли Турции, тем больше землетрясений и катаклизмов будет происходить.

По её словам, так высшие силы показывают, насколько возмущается Вселенная против режима Зеленского. И происходят такие земляные толчки изнутри, потому что земля реагирует на низкочастотные колебания, агрессию, злобу и несправедливость.

Земля реагирует на низкочастотные колебания, агрессию, злобу, несправедливость. И чем большая концентрация представителей Украины будет находиться в Турции, тем больше землетрясений с более высокочастотной шкалой колебаний, опасных моментов, повышающих риски для людей, будет возникать. Поэтому здесь прямая угроза для Турции. Экстрасенс Дарья Миронова

«Я бы рекомендовала Турции поменьше пускать представителей Украины на свою землю, а лучше занимать нейтралитет», — заключила ясновидящая.