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3 июня, 05:01
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Девочка погибла от панической атаки при землетрясении на юге Турции

В результате землетрясения магнитудой 5,8 в турецкой провинции Мугла погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

14-летняя Афранур Гюнлю скончалась в больнице Фетхие от панической атаки, вызванной подземными толчками. Ещё 69 человек получили травмы, спрыгнув в панике с высоты, 46 из них были госпитализированы с различными повреждениями.

Землетрясение на юге Турции. Видео © Х / RenderNature

Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени в районе популярного курорта Мармарис, эпицентр землетрясения находился на глубине 67 километров. Несмотря на силу толчков, серьёзных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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А в ночь на пятницу, 30 мая, у берегов южных Курил зафиксировали ряд землетрясений, одно из которых имело магнитуду свыше 5. Эпицентры этих подземных колебаний располагались юго-восточнее острова Итуруп.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

Артём Гапоненко
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