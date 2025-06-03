Девочка погибла от панической атаки при землетрясении на юге Турции

В результате землетрясения магнитудой 5,8 в турецкой провинции Мугла погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

14-летняя Афранур Гюнлю скончалась в больнице Фетхие от панической атаки, вызванной подземными толчками. Ещё 69 человек получили травмы, спрыгнув в панике с высоты, 46 из них были госпитализированы с различными повреждениями.

Землетрясение на юге Турции. Видео © Х / RenderNature

Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени в районе популярного курорта Мармарис, эпицентр землетрясения находился на глубине 67 километров. Несмотря на силу толчков, серьёзных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.