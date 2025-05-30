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30 мая, 00:20

У побережья южных Курил произошло несколько землетрясений

Курильские острова. Обложка © unsplash.com / Q

Курильские острова. Обложка © unsplash.com / Q

В ночь на пятницу, 30 мая, у побережья южных Курил произошло несколько землетрясений, магнитуда одного из них превысила 5. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По словам Семёновой, эпицентры подземных толчков находились юго-восточнее острова Итуруп. Несмотря на ощутимые колебания земли, информация о повреждениях или пострадавших не поступала. Также тревога цунами не объявлялась.

Сейсмологи продолжают следить за ситуацией.

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Юния Ларсон
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