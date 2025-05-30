У побережья южных Курил произошло несколько землетрясений
Курильские острова. Обложка © unsplash.com / Q
В ночь на пятницу, 30 мая, у побережья южных Курил произошло несколько землетрясений, магнитуда одного из них превысила 5. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
По словам Семёновой, эпицентры подземных толчков находились юго-восточнее острова Итуруп. Несмотря на ощутимые колебания земли, информация о повреждениях или пострадавших не поступала. Также тревога цунами не объявлялась.
Сейсмологи продолжают следить за ситуацией.
Недавно землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на Алтае. К счастью, природное явление не вызвало разрушений.