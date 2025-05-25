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Регион
25 мая, 05:01

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Республике Алтай. Толчки зафиксировали в 09:35 по местному времени (5:35 мск) в 12 километрах от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска», — говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Для проверки состояния объектов организованы выездные рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского, Улаганского районов.

Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек
Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек

А ранее землетрясение произошло у берегов греческого острова Крит магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 74 км к северу от города Ираклион, где проживает около 140 тысяч человек. Подземный толчок ощутили жители не только самого острова, но и популярных турецких курортов. Отголоски подземных колебаний докатились до прибрежных провинций Турции, граничащих с эпицентром.

Тимур Хингеев
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