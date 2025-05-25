В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Республике Алтай. Толчки зафиксировали в 09:35 по местному времени (5:35 мск) в 12 километрах от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

А ранее землетрясение произошло у берегов греческого острова Крит магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 74 км к северу от города Ираклион, где проживает около 140 тысяч человек. Подземный толчок ощутили жители не только самого острова, но и популярных турецких курортов. Отголоски подземных колебаний докатились до прибрежных провинций Турции, граничащих с эпицентром.