В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Республике Алтай. Толчки зафиксировали в 09:35 по местному времени (5:35 мск) в 12 километрах от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска», — говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших и погибших нет. Для проверки состояния объектов организованы выездные рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского, Улаганского районов.
А ранее землетрясение произошло у берегов греческого острова Крит магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 74 км к северу от города Ираклион, где проживает около 140 тысяч человек. Подземный толчок ощутили жители не только самого острова, но и популярных турецких курортов. Отголоски подземных колебаний докатились до прибрежных провинций Турции, граничащих с эпицентром.