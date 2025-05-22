Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья греческого Крита

В ночь на 22 мая у берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к северу от города Ираклион, где проживает около 140 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Кроме того, угрозу цунами в регионе не объявляли. Сейсмологи продолжают следить за ситуацией. Власти острова пока не сообщают о введении чрезвычайных мер.