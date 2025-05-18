Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине 70 км
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В Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Эпицентр находился на глубине более 70 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
«В Каспийском море на глубине 70 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4», — говорится в сообщении.
Сейсмологи отметили, что толчки зафиксировали в 21:18 местного временим (20:18 по московскому времени).
Ранее, 15 мая, в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Мелкие подземные толчки также заметили в Анкаре. Остаточная волна дошла до столицы. За день до этого на побережье Греции случилось землетрясение магнитудой 6,1.