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17 мая, 21:04

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине 70 км

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

В Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Эпицентр находился на глубине более 70 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

«В Каспийском море на глубине 70 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4»,говорится в сообщении.

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Сейсмологи отметили, что толчки зафиксировали в 21:18 местного временим (20:18 по московскому времени).

Ранее, 15 мая, в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Мелкие подземные толчки также заметили в Анкаре. Остаточная волна дошла до столицы. За день до этого на побережье Греции случилось землетрясение магнитудой 6,1.

Лия Мурадьян
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