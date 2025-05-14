Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Греции
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации центра, толчок был зафиксирован в 38 километрах юго-западнее острова Карпатос, где проживает около 2,2 тыс. человек. Эпицентр находился на глубине 71 километра. В настоящее время нет сведений о жертвах или разрушениях.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 баллов произошли в районе королевства Тонга, которое расположено в южной части Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к юго-востоку от города Нукуалофа. В нём проживают около 22 тысяч человек.