Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 04:32

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Греции

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации центра, толчок был зафиксирован в 38 километрах юго-западнее острова Карпатос, где проживает около 2,2 тыс. человек. Эпицентр находился на глубине 71 километра. В настоящее время нет сведений о жертвах или разрушениях.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 баллов произошли в районе королевства Тонга, которое расположено в южной части Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к юго-востоку от города Нукуалофа. В нём проживают около 22 тысяч человек.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Греция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar