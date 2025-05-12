Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае

В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в 124 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг стихийного бедствия располагался на относительно небольшой глубине — 10 км.