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11 мая, 22:51

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае

В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в 124 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг стихийного бедствия располагался на относительно небольшой глубине — 10 км.

На данный момент информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала.

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Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии. Тогда эпицентр располагался в 111 км от города Мулабох (провинция Папуа) с населением 35 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Артём Гапоненко
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