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9 мая, 22:58

Хит группы Metallica вызвал землетрясение в Вирджинии

Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение

Группа Metallica. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / metallica

Группа Metallica. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / metallica

Выступление легендарной группы Metallica на стадионе «Лейн» в американском Блэксберге, штат Вирджиния, оказалось настолько мощным, что буквально вызвало землетрясение. Во время концерта, на который собралось порядка 60 тысяч зрителей, неподалеку была зафиксирована сейсмическая активность.

Как сообщили в New York Post, колебания грунта зафиксировала обсерватория Политехнического университета Вирджинии, при котором и расположен стадион. Пик активности пришёлся на исполнение хита Enter Sandman — композиции, ставшей неофициальным гимном местной футбольной команды Hokies, которая уже четверть века выходит под неё на поле.

Сейсмограф, находящийся на расстоянии 1,6 км от места события, зафиксировал движение почвы, вызванное прыжками и ликованием публики. Однако специалисты отмечают, что речь идёт о микросейсмической активности — с магнитудой менее 1,0 балла, что не представляет никакой опасности и не ощущается за пределами стадиона. Несмотря на это, пользователи соцсетей уже дали событию яркое название — Metallica Quake, или «землетрясение Metallica».

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Андрей Васильев
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