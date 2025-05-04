На бесплатном концерте рэпера Samra в Берлине пострадали 13 человек
На выступлении берлинского рэпера Samra в торговом центре Гропиус-Пассажи пострадали 13 человек. Четверо из них получили серьёзные травмы. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
По информации местной пожарной службы, инцидент случился 3 мая в районе Нойкёльн. Первоначально кто-то распылил слезоточивый газ. После этого возникла драка между зрителями. Травмы у людей были как от применения перцового баллончика, так и в результате столкновений. Никому из пострадавших не грозит опасность для жизни.
На концерт пришло значительно больше людей, чем ожидали организаторы — около 2–3 тысяч, хотя планировали всего 700. Однако представитель полиции оценивает количество посетителей примерно в 1000 человек. Правоохранительные органы проводят расследование.
Ранее Life.ru рассказывал, как матч Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским МХК «Кристалл» и чеховским «Гранитом» завершился массовой дракой. В этом конфликте участвовали не только игроки на площадке, но и хоккеисты, выбежавшие со скамейки запасных.
Freepik / rawpixel.com