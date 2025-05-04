На бесплатном концерте рэпера Samra в Берлине пострадали 13 человек

На выступлении берлинского рэпера Samra в торговом центре Гропиус-Пассажи пострадали 13 человек. Четверо из них получили серьёзные травмы. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

По информации местной пожарной службы, инцидент случился 3 мая в районе Нойкёльн. Первоначально кто-то распылил слезоточивый газ. После этого возникла драка между зрителями. Травмы у людей были как от применения перцового баллончика, так и в результате столкновений. Никому из пострадавших не грозит опасность для жизни.