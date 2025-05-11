В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В провинции Северная Суматра (Индонезия) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился примерно в 111 километрах юго-восточнее города Мулабох, население которого составляет около 35 тысяч человек. Гипоцентр залегал на глубине 76 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами объявлено не было.