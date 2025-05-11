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11 мая, 11:28

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jason Ho

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jason Ho

В провинции Северная Суматра (Индонезия) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился примерно в 111 километрах юго-восточнее города Мулабох, население которого составляет около 35 тысяч человек. Гипоцентр залегал на глубине 76 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами объявлено не было.

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Ранее Life.ru сообщал, что в 75 километрах от Петропавловска-Камчатского, в районе Авачинского залива, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Спустя непродолжительное время в этом же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,6.

Александра Мышляева
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