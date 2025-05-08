Два землетрясения зафиксированы неподалёку от Петропавловска-Камчатского
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В 75 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Авачинского залива, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Через короткое время в том же районе зафиксирован афтершок магнитудой 4,6.
Согласно данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, первый толчок произошёл в 00:16 по московскому времени. Его эпицентр находился на глубине 47 километров. Второе землетрясение случилось спустя несколько минут, его очаг залегал на глубине 56 километров.
По информации ГУ МЧС по Камчатскому краю, оба землетрясения ощущались на уровне 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.
А ранее стало известно, что часть лесного массива на Алтае серьёзно пострадала от разрушительного смерча. Ветер был такой силы, что буквально «выкосил» многолетние деревья.