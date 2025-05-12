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12 мая, 00:35

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов королевства Тонга

У берегов королевства Тонга произошло землетрясение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. PeaceMan

У берегов королевства Тонга произошло землетрясение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. PeaceMan

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе королевства Тонга, которое расположено в южной части Тихого океана. Как сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к юго-востоку от столицы Тонги, города Нукуалофа. В нём проживают около 22 тысяч людей. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях. Также не объявляли угрозу цунами.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Напомним, что перед этим в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки возникли в 124 километрах к юго-западу от города Шигадзе, где живут около 80 тысяч человек.

Лия Мурадьян
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