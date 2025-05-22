Землетрясение у греческого Крита колыхнуло и популярные турецкие курорты

Землетрясение, магнитуда которого оценивается в 6 баллов, всколыхнуло акваторию Средиземного моря вблизи греческого острова Крит. Этот мощный подземный толчок, произошедший ранним утром, ощутили жители не только самого острова, но и популярных турецких курортов.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение было зафиксировано в 06:19 по московскому времени. Его очаг залегал на глубине 17,7 километра, примерно в 40 километрах от побережья Крита.

Отголоски подземных колебаний докатились до прибрежных провинций Турции, граничащих с эпицентром. Особенно сильно сотрясения почувствовали жители регионов Мугла, Измир и Анталья. Губернатор провинции Мугла, Идрис Акбыйик, оперативно сообщил, что никаких негативных последствий, разрушений или пострадавших не выявлено. Ситуация находится под неусыпным контролем местных спасательных и коммунальных служб, а также правоохранительных органов.