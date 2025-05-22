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Регион
22 мая, 06:42

Землетрясение у греческого Крита колыхнуло и популярные турецкие курорты

Землетрясение на Крите добралось до турецких провинций Мугла, Измир и Анталья

Крит. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / leoks

Крит. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / leoks

Землетрясение, магнитуда которого оценивается в 6 баллов, всколыхнуло акваторию Средиземного моря вблизи греческого острова Крит. Этот мощный подземный толчок, произошедший ранним утром, ощутили жители не только самого острова, но и популярных турецких курортов.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение было зафиксировано в 06:19 по московскому времени. Его очаг залегал на глубине 17,7 километра, примерно в 40 километрах от побережья Крита.

Отголоски подземных колебаний докатились до прибрежных провинций Турции, граничащих с эпицентром. Особенно сильно сотрясения почувствовали жители регионов Мугла, Измир и Анталья. Губернатор провинции Мугла, Идрис Акбыйик, оперативно сообщил, что никаких негативных последствий, разрушений или пострадавших не выявлено. Ситуация находится под неусыпным контролем местных спасательных и коммунальных служб, а также правоохранительных органов.

Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек
Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек

Стоит отметить, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее указывал на магнитуду в 6,2 балла для того же сейсмического события. Небольшие расхождения в показаниях магнитуды являются обычной практикой для различных региональных мониторинговых центров.

Владимир Озеров
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