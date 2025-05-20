Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек

В южной части Тихого океана рядом с архипелагом Кермадек зарегистрировали серию землетрясений с магнитудой от 5,0 до 5,3. Информацию предоставило Австралийское государственное геологическое бюро.

Эпицентр толчков находился в 800 километрах к северо-востоку от Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии с населением свыше полутора миллионов человек, и в 260 километрах к югу от острова Рауль — главного на архипелаге. Глубина очага колебалась от 30 до 80 километров.