Землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксированы у архипелага Кермадек
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В южной части Тихого океана рядом с архипелагом Кермадек зарегистрировали серию землетрясений с магнитудой от 5,0 до 5,3. Информацию предоставило Австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр толчков находился в 800 километрах к северо-востоку от Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии с населением свыше полутора миллионов человек, и в 260 километрах к югу от острова Рауль — главного на архипелаге. Глубина очага колебалась от 30 до 80 километров.
Отчётов о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.
Ранее землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине 70 км. Сейсмологи отметили, что толчки зафиксировали в 20:18 по московскому времени. За два дня до этого подземные толчки магнитудой 5,2 случились в турецком городе Конья. О пострадавших и разрушениях информации не было.