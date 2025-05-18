Земля тряслась 9 дней: Учёные объяснили странные сейсмические сигналы

По всему миру сейсмологи обнаружили странные колебания земной коры. Они длились девять дней и были очень равномерными. Каждая волна продолжалась 92 секунды, и их ощущали даже в самых отдаленных уголках планеты, от Арктики до Антарктиды, сообщается в журнале Seismological Research Letters.

Учёные не смогли определить причину этих колебаний, так как они не похожи ни на землетрясения, ни на извержения вулканов, и назвали их «неопознанным сейсмическим объектом». Особый интерес у экспертов вызвали необычные для геологических процессов регулярность и ритмичность этого нового гула, совершенно нехарактерные для традиционных землетрясений или иных тектонических явлений.

Одна из гипотез предполагает, что эти синхронные импульсы, напоминающие гул, могли быть порождены взаимодействием морских волн. Специалисты полагают, что отражение волн от побережья материков и островов могло создавать звук, имеющий природу зафиксированного гула. Примечательно, что в естественных условиях такой процесс может повторяться с периодичностью около полутора минут.