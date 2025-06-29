Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Пакистане

В ночь на воскресенье в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:24 по местному времени (01:24 по Москве) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет около 236 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. За ситуацией следят местные власти и сейсмологические службы.