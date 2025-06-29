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29 июня, 01:53

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Пакистане

Пакистан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

Пакистан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

В ночь на воскресенье в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:24 по местному времени (01:24 по Москве) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет около 236 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. За ситуацией следят местные власти и сейсмологические службы.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

Ранее Life.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Юния Ларсон
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