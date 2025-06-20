Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иране магнитудой 5,1. Оно произошло на севере страны — в 36 километрах к юго-западу от Семнана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Известно, что эпицентр залегал на глубине 10 километров. Толчки зафиксировали в 21:19 по местному времени. О возможных разрушениях и последствиях пока не сообщалось.