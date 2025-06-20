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20 июня, 19:22

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иране магнитудой 5,1. Оно произошло на севере страны — в 36 километрах к юго-западу от Семнана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Известно, что эпицентр залегал на глубине 10 километров. Толчки зафиксировали в 21:19 по местному времени. О возможных разрушениях и последствиях пока не сообщалось.

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Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении магнитудой 5,9 у побережья японского Хоккайдо. Эпицентр находился на глубине 13 километров.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Лия Мурадьян
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