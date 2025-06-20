Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иране магнитудой 5,1. Оно произошло на севере страны — в 36 километрах к юго-западу от Семнана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Известно, что эпицентр залегал на глубине 10 километров. Толчки зафиксировали в 21:19 по местному времени. О возможных разрушениях и последствиях пока не сообщалось.
Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении магнитудой 5,9 у побережья японского Хоккайдо. Эпицентр находился на глубине 13 километров.
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