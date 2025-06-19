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19 июня, 00:58

В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Хоккайдо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

В 02:08 по московскому времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 в акватории у побережья Хоккайдо, Япония. Об этом свидетельствуют данные из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился на глубине 13 километров. Очаг сейсмической активности расположен в 173 километрах к востоку от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек и в 91 километре от города Немуро, где проживает примерно 31 200 жителей.

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А ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Колумбии. По данным центра, очаг сейсмической активности залегал на 11-километровой глубине, а эпицентр находился в 100 километрах от Боготы.

Тимур Хингеев
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