В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Хоккайдо

В 02:08 по московскому времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 в акватории у побережья Хоккайдо, Япония. Об этом свидетельствуют данные из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился на глубине 13 километров. Очаг сейсмической активности расположен в 173 километрах к востоку от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек и в 91 километре от города Немуро, где проживает примерно 31 200 жителей.