В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Хоккайдо
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal
В 02:08 по московскому времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 в акватории у побережья Хоккайдо, Япония. Об этом свидетельствуют данные из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр находился на глубине 13 километров. Очаг сейсмической активности расположен в 173 километрах к востоку от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек и в 91 километре от города Немуро, где проживает примерно 31 200 жителей.
А ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Колумбии. По данным центра, очаг сейсмической активности залегал на 11-километровой глубине, а эпицентр находился в 100 километрах от Боготы.