В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

По данным центра, очаг сейсмической активности залегал на 11-километровой глубине. Также эпицентр находился примерно в 100 километрах к востоку от Боготы.