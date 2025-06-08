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8 июня, 14:13

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

По данным центра, очаг сейсмической активности залегал на 11-километровой глубине. Также эпицентр находился примерно в 100 километрах к востоку от Боготы.

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На днях Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 4,5 в Алтайском крае. Эпицентр зафиксировали около села Пуштулим, близко к границе Кемеровской области. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Юрий Лысенко
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