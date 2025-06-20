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Регион
20 июня, 16:17

В МАГАТЭ заявили, что иранский ядерный центр в Фордо остался цел и невредим после удара Израиля

Гросси: МАГАТЭ не знает о повреждениях ядерного объекта Фордо в Иране

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало никаких повреждений на ключевом иранском ядерном объекте в Фордо. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на инициированном Тегераном экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом эскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

«Фордо — главный иранский объект по обогащению урана до 60%. В настоящий момент агентству ничего не известно о каких-либо повреждениях [на объекте] в Фордо», — сказал глава организации.

Выступая перед мировым сообществом, Гросси подчеркнул, что Фордо, являющийся основным центром Ирана для обогащения урана до 60%, остаётся в целости. Заседание Совбеза было созвано по запросу Тегерана на фоне обострения напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном.

Ранее Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо. Этот объект — это одна из главных целей операции против иранской ядерной программы. Он расположен недалеко от города Кум и находится на глубине 80-90 метров под скальными породами. Построен завод был в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), запуск состоялся 9 января 2012 года.

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Напомним, что главным предлогом Израиля, развязавшего войну против Ирана, стала иранская ядерная программа. Тель-Авив выступает против ядерного оружия у Тегерана, обвиняя Исламскую республику в планах передать его йеменским хуситам. При этом в МАГАТЭ заявляют, что доказательств разработки оружия массового поражения Ираном вообще никаких нет.

Владимир Озеров
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