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18 июня, 14:03

МАГАТЭ не нашло доказательств существования иранской ядерной программы

Гросси: МАГАТЭ не видело доказательств, что Иран ведет ядерную программу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Доказательств, что Иран ведёт программу создания ядерного оружия — нет, но ситуация всё равно вызывает тревогу. Об этом сообщил генеральный директор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.

«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности», — ответил он.

Гросси отметил, что если какие-то действия велись тайно, за спинами инспекторов МАГАТЭ, то они не могли об этом знать. Тем более не было доказательств о такой систематической разработке.

По его словам, ни одна страна в мире не обогащает уран до 60% — именно столько необходимо, чтобы создать ядерное оружие. Также иранские представители всегда напоминали, что подобный вид оружия несовместим с их религией. Но другие высокопоставленные лица утверждали обратное. Они уверены, что у Ирана для этого есть возможности.

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Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Израиль целенаправленно провоцирует Иран на применение ядерного оружия. Ведь в случае успеха государство незамедлительно легализует своё оружие под предлогом защиты от агрессора.

Юлия Сафиулина
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