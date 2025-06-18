Радиоактивное загрязнение произошло на атомном объекте в Иране

На иранском атомном объекте в Натанзе зафиксировали небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра после ударов Израиля. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет» — ответил он.

Гросси добавил, что риски радиоактивного излучения могут возрасти из-за увеличения интенсивности боевых действий. Он также проинформировал все стороны конфликта, США и страны Персидского залива, что нанесение ударов по ядерным объектам недопустимо, поскольку последствия могут быть необратимыми.

По его словам, представители МАГАТЭ всё ещё находятся в исламской республике. Как только будет возможно — они приступят к инспекции.