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18 июня, 13:19

Радиоактивное загрязнение произошло на атомном объекте в Иране

Гросси: Небольшое радиоактивное загрязнение наблюдается на объекте в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sonicbox

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sonicbox

На иранском атомном объекте в Натанзе зафиксировали небольшое радиоактивное загрязнение внутри защитного периметра после ударов Израиля. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет» — ответил он.

Гросси добавил, что риски радиоактивного излучения могут возрасти из-за увеличения интенсивности боевых действий. Он также проинформировал все стороны конфликта, США и страны Персидского залива, что нанесение ударов по ядерным объектам недопустимо, поскольку последствия могут быть необратимыми.

По его словам, представители МАГАТЭ всё ещё находятся в исламской республике. Как только будет возможно — они приступят к инспекции.

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Ранее постоянное представительство Ирана в Вене обвинило МАГАТЭ в бездействии и политически мотивированной антииранской резолюции. Власти уверены, что это способствовало условиям для атак Израиля на ядерные объекты и жилые кварталы.

Юлия Сафиулина
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