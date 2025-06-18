Военный аналитик объяснил стремление Израиля спровоцировать Иран на ядерный удар
Аналитик Леонков: Главная цель агрессии Израиля – легализовать ядерное оружие
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Израиль целенаправленно провоцирует Иран на применение ядерного оружия. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный аналитик Алексей Леонков.
Он пояснил, что в случае успеха такой провокации Израиль незамедлительно легализует своё ядерное оружие. В качестве обоснования, по мнению Леонкова, будет использован традиционный для Израиля аргумент о необходимости защиты от «агрессивного Ирана».
«Если Израилю это удастся, они смогут легализовать своё ядерное оружие под предлогом защиты от агрессивного Ирана», — отметил военный аналитик.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. В связи с введением особого режима в израильских городах, общественный транспорт функционирует с ограничениями, государственные учреждения приостановили свою работу, а больницы работают в усиленном режиме. РФ организовала эвакуацию своих граждан из Ирана. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и предоставил Life.ru прогноз вероятности ядерного конфликта.