Военный аналитик объяснил стремление Израиля спровоцировать Иран на ядерный удар

Израиль целенаправленно провоцирует Иран на применение ядерного оружия. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Он пояснил, что в случае успеха такой провокации Израиль незамедлительно легализует своё ядерное оружие. В качестве обоснования, по мнению Леонкова, будет использован традиционный для Израиля аргумент о необходимости защиты от «агрессивного Ирана».