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18 июня, 09:28

Военный аналитик объяснил стремление Израиля спровоцировать Иран на ядерный удар

Аналитик Леонков: Главная цель агрессии Израиля – легализовать ядерное оружие

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Израиль целенаправленно провоцирует Иран на применение ядерного оружия. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Он пояснил, что в случае успеха такой провокации Израиль незамедлительно легализует своё ядерное оружие. В качестве обоснования, по мнению Леонкова, будет использован традиционный для Израиля аргумент о необходимости защиты от «агрессивного Ирана».

«Если Израилю это удастся, они смогут легализовать своё ядерное оружие под предлогом защиты от агрессивного Ирана», — отметил военный аналитик.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. В связи с введением особого режима в израильских городах, общественный транспорт функционирует с ограничениями, государственные учреждения приостановили свою работу, а больницы работают в усиленном режиме. РФ организовала эвакуацию своих граждан из Ирана. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и предоставил Life.ru прогноз вероятности ядерного конфликта.

Александра Мышляева
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