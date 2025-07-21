Древняя архитектура под ударом: Стамбулу угрожает разрушительное землетрясение

С вероятностью 40-60% в ближайшие три десятилетия в Стамбуле может произойти мощное землетрясение, способное нанести непоправимый урон тысячам исторических зданий. The Washington Post, ссылаясь на прогнозы геофизиков, отмечает, что в городе насчитывается около 40 000 памятников архитектуры, уязвимых перед стихией.

Проблема сохранения наследия усугубляется политическим противостоянием: муниципалитет Стамбула, контролируемый оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП), конфликтует с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), что тормозит меры по укреплению зданий.

Один из самых знаменитых памятников, собор Святой Софии (VI век), требует установки сейсмоизоляторов, которые могли бы смягчить последствия подземных толчков. Однако, как объясняет профессор Огуз Джем Челик, такие работы требуют поднятия всего здания и монтажа амортизирующих конструкций, что крайне дорого и сложно из-за строгих норм охраны исторических объектов.

«Это слишком масштабное вмешательство», — отмечает Челик.