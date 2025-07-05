В Турции зафиксировано ощутимое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

В Стамбуле зафиксированы подземные толчки, вызвавшие кратковременную панику среди жителей. По данным издания Türkiye, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла, тогда как национальное управление AFAD сообщает о показателе 3,8 балла.

«Землетрясение ощущалось в различных районах города, но не вызвало серьёзных последствий», — отмечают местные СМИ.

Это уже не первое сейсмическое событие в Турции за последнее время. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. К слову, Стамбул находится в сейсмически активной зоне, где возможны подобные явления.

Эксперты AFAD продолжают анализировать данные, чтобы дать точную оценку произошедшему.