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5 июля, 12:16

В Турции зафиксировано ощутимое землетрясение

Türkiye: Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Стамбуле

Стамбул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Стамбул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

В Стамбуле зафиксированы подземные толчки, вызвавшие кратковременную панику среди жителей. По данным издания Türkiye, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла, тогда как национальное управление AFAD сообщает о показателе 3,8 балла.

«Землетрясение ощущалось в различных районах города, но не вызвало серьёзных последствий», — отмечают местные СМИ.

Это уже не первое сейсмическое событие в Турции за последнее время. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. К слову, Стамбул находится в сейсмически активной зоне, где возможны подобные явления.

Эксперты AFAD продолжают анализировать данные, чтобы дать точную оценку произошедшему.

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Напомним, что ранним утром 3 июня, в 02:17 по московскому времени, сейсмографы зафиксировали подземные толчки в окрестностях известного курортного города Мармарис. Очаг землетрясения располагался на глубине 67 километров. К сожалению, трагедия не обошлась без жертв — из-за панической атаки скончалась 14-летняя девочка.

Алиса Хуссаин
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