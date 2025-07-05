В Турции зафиксировано ощутимое землетрясение
Türkiye: Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Стамбуле
Стамбул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.
В Стамбуле зафиксированы подземные толчки, вызвавшие кратковременную панику среди жителей. По данным издания Türkiye, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла, тогда как национальное управление AFAD сообщает о показателе 3,8 балла.
«Землетрясение ощущалось в различных районах города, но не вызвало серьёзных последствий», — отмечают местные СМИ.
Это уже не первое сейсмическое событие в Турции за последнее время. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. К слову, Стамбул находится в сейсмически активной зоне, где возможны подобные явления.
Эксперты AFAD продолжают анализировать данные, чтобы дать точную оценку произошедшему.
Напомним, что ранним утром 3 июня, в 02:17 по московскому времени, сейсмографы зафиксировали подземные толчки в окрестностях известного курортного города Мармарис. Очаг землетрясения располагался на глубине 67 километров. К сожалению, трагедия не обошлась без жертв — из-за панической атаки скончалась 14-летняя девочка.