ИИ выявил 86 тысяч незарегистрированных землетрясений Йеллоустоунского вулкана

Искусственный интеллект выявил 86 тысяч незарегистрированных землетрясений Йеллоустоунского вулкана, что в десять раз превышает количество зафиксированных человеком случаев в период с 2008 по 2022 год. Результаты исследования американских учёных шокировали общественность, ведь угроза от супервулкана теперь кажется ещё более серьёзной. Его извержение станет настоящей катастрофой для США.

Как отмечает РИА «ФедералПресс», Йеллоустоун является одним из крупнейших активных супервулканов на планете. Его извержение приведёт к распространению пепла на две трети территории США, загрязнению воздуха, нарушению авиасообщения и к массовой эвакуации населения. Кальдера вулкана представляет собой огромную впадину размером 50 на 70 километров, которая образовалась после разрушительного извержения примерно 640 тысяч лет назад.

Его активное сейсмическое поведение может привести к гидротермальным взрывам. Аналогичные случаи уже происходили в Йеллоустоуне. Возможно, подобный взрыв стал причиной формирования четырёхметрового бассейна в районе гейзера Норрис. Авторы исследования полагают, что в настоящее время нет признаков приближающейся катастрофы. Однако в случае извержения тысячи людей могут погибнуть от ударных волн «большого взрыва» внутри кальдеры. Большая часть континента может оказаться покрытой слоем пепла толщиной до 30 сантиметров.