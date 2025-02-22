30 термоядерных бомб: Учёные предупредили о возможном извержении Йеллоустоунского вулкана

Исследователи обеспокоены по поводу потенциального извержения вулкана Йеллоустоун. После продолжительного мониторинга супервулкана они пришли к выводу, что может произойти его активизация, сообщает Daily Mail.

Извержение вулкана Йеллоустоун может стать катастрофическим событием не только для США, но и для всего мира. Выбросы пепла и лавы способны вызвать резкое понижение температуры и изменения в климате, а также привести к сбоям в транспортной системе и энергетической инфраструктуре в различных странах. В случае извержения ущерб может составить триллионы долларов. Исследования свидетельствуют о наличии активной магмы под вулканом. Если произойдут тектонические нарушения, это может привести к мощному извержению, сопоставимому с воздействием 30 термоядерных бомб.

Учёные постоянно отслеживают активность кальдеры Йеллоустоуна и разрабатывают методы предотвращения извержений. Один из проектов, предложенных специалистами NASA, включает закачку холодной воды через скважины на глубину около 10 км для охлаждения магмы. По их оценкам, это не только поможет контролировать активность вулкана, но и создаст альтернативный источник энергии в виде геотермальной станции.

Последний раз вулкан Йеллоустоун извергался примерно 640 тысяч лет назад.