Десятое за два месяца извержение вулкана Килауэа произошло на Гаваях

Килауэа является из самых активных вулканов на планете. За последние два месяца он извергается уже десятый раз. Предыдущие выбросы лавы длились от 13 часов до 8 дней. Нынешнее также проходило в течение 13 часов. Потоки лавы нынешнего извержения покрыли 75% дна Халемаумау в южной части исполина. Потоки лавы Килауэа поднимаются на высоту от 90 до 122 метров. Местные власти уже предупредили жителей об очередном извержении. Однако сейчас опасности для населения нет.