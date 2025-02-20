Десятое за два месяца извержение вулкана Килауэа произошло на Гаваях
Извержение вулкана на Гаваях. Обложка © Геологическая служба США
На Гавайях зафиксировали очередное извержение вулкана Килауэа. Лавовые выбросы происходят в кальдере Халемаумау, что находится на территории Национального парка вулканов, сообщает Геологическая служба США.
Извержение вулкана Килауэа. Видео © X / Ryan Finlay
Килауэа является из самых активных вулканов на планете. За последние два месяца он извергается уже десятый раз. Предыдущие выбросы лавы длились от 13 часов до 8 дней. Нынешнее также проходило в течение 13 часов. Потоки лавы нынешнего извержения покрыли 75% дна Халемаумау в южной части исполина. Потоки лавы Килауэа поднимаются на высоту от 90 до 122 метров. Местные власти уже предупредили жителей об очередном извержении. Однако сейчас опасности для населения нет.
Как сообщал Life.ru, в начале февраля в Средиземном море на территории Греции проснулся вулкан Санторини. Этот вулкан тысячи лет назад уничтожил местную цивилизацию.