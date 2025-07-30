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30 июля, 00:38

Стена детсада №15 обрушилась в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения произошло обрушение стены в здании детского сада №15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

На Камчатке землетрясение привело к обрушению стены в детском саду. Видео © SHOT

«Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно, жертв нет. Сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты образования», — уточнил губернатор.

На месте работают спасатели и специалисты системы образования для оценки ущерба и выяснения обстоятельств произошедшего.

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Ранее на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. В столице Камчатки толчки ощущались с силой в шесть баллов.

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Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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