Стена детсада №15 обрушилась в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения произошло обрушение стены в здании детского сада №15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

На Камчатке землетрясение привело к обрушению стены в детском саду. Видео © SHOT

«Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно, жертв нет. Сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты образования», — уточнил губернатор.

На месте работают спасатели и специалисты системы образования для оценки ущерба и выяснения обстоятельств произошедшего.