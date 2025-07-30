Губернатор Солодов: Рабочий день в госучреждениях на Камчатке будет сокращён

В связи с недавним землетрясением губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о сокращении рабочего дня в государственных краевых учреждениях. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — говорится в сообщении.