Губернатор Солодов: Рабочий день в госучреждениях на Камчатке будет сокращён
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В связи с недавним землетрясением губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о сокращении рабочего дня в государственных краевых учреждениях. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.
«Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,9. Волна цунами достигла берегов Северо-Курильска. Осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объёме, ситуация находится под контролем. Угроза цунами также объявлена на побережье Авачинского залива на Камчатке.