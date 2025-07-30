В Елизовском районе Камчатки зафиксирована волна цунами высотой 3-4 метра

Близ метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе Камчатки, зафиксировано цунами высотой до четырёх метров. Об этом сообщил глава Министерства по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно высотой 3-4 метра», — уточнил Лебедев. Он обратился к местным жителям, призвав их отдалиться от водных объектов.