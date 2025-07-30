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30 июля, 01:18

В Елизовском районе Камчатки зафиксирована волна цунами высотой 3-4 метра

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Близ метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе Камчатки, зафиксировано цунами высотой до четырёх метров. Об этом сообщил глава Министерства по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно высотой 3-4 метра», — уточнил Лебедев. Он обратился к местным жителям, призвав их отдалиться от водных объектов.

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Ранее сообщалось о сильном землетрясении на Камчатке. Магнитуда подземных толчков составила 7,9. Местный губернатор Владимир Солодов сообщил, что это привело к обрушению стены детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском. К счастью, детей и взрослых в этом время в здании не было. Предварительно, жертв нет.

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Виталий Приходько
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