В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован

В Северо-Курильске завод «Алаид» оказался под угрозой затопления из-за цунами, вызванного недавним землетрясением. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Завод на Курилах тонет после цунами. Видео © SHOT

По имеющимся данным, персонал наблюдает за волнами, поглощающими постройки, на безопасном расстоянии. В настоящий момент информации о пострадавших нет.