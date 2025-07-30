В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован
SHOT: Завод Алаид уходит под воду в Северо-Курильске из-за цунами
В Северо-Курильске завод «Алаид» оказался под угрозой затопления из-за цунами, вызванного недавним землетрясением. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Завод на Курилах тонет после цунами. Видео © SHOT
По имеющимся данным, персонал наблюдает за волнами, поглощающими постройки, на безопасном расстоянии. В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что волна цунами достигла берегов Северо-Курильска после землетрясения магнитудой 7,9. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил об эвакуации местных жителей. Одновременно с этим угроза цунами объявлена для побережья Авачинского залива на Камчатке.
Обложка © SHOT