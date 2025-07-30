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30 июля, 01:25

В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован

SHOT: Завод Алаид уходит под воду в Северо-Курильске из-за цунами

В Северо-Курильске завод «Алаид» оказался под угрозой затопления из-за цунами, вызванного недавним землетрясением. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Завод на Курилах тонет после цунами. Видео © SHOT

По имеющимся данным, персонал наблюдает за волнами, поглощающими постройки, на безопасном расстоянии. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки
В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки

Ранее сообщалось, что волна цунами достигла берегов Северо-Курильска после землетрясения магнитудой 7,9. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил об эвакуации местных жителей. Одновременно с этим угроза цунами объявлена для побережья Авачинского залива на Камчатке.

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Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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