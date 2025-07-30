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Регион
30 июля, 01:28

Повторные землетрясения до 5,8 балла зафиксированы у берегов Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

На юго-востоке от Петропавловска-Камчатского зафиксированы два сильных повторных землетрясения. По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила от 5,2 до 5,9.

Эпицентры располагались на расстоянии около 73 и 170 километров от города. Глубина очагов достигала 50,9 и 90,7 километра. В столице региона колебания почвы ощущались с силой до 3 баллов.

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Напомним, на Камчатке ранее произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона и находился на глубине 17 километров. В результате цунами хлынуло на Северо-Курильск. Завод «Алаид» оказался под угрозой затопления. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена.

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Тимур Хингеев
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