Повторные землетрясения до 5,8 балла зафиксированы у берегов Камчатки

На юго-востоке от Петропавловска-Камчатского зафиксированы два сильных повторных землетрясения. По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила от 5,2 до 5,9.

Эпицентры располагались на расстоянии около 73 и 170 километров от города. Глубина очагов достигала 50,9 и 90,7 километра. В столице региона колебания почвы ощущались с силой до 3 баллов.