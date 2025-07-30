Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года

Сильнейшее с 1952 года землетрясение зафиксировано на Камчатке. По оценкам сейсмологов, его магнитуда достигла 8,7. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что подобных подземных толчков на полуострове не наблюдали более семи десятилетий.

Очаг располагался в юго-западной части сейсмофокальной зоны. Разлом, вызванный движением литосферных плит, протянулся свыше 200 километров по направлению к глубоководному желобу. Зона активности оказалась связана с районами землетрясений, произошедших 17 августа 2024 года и 20 июля 2025 года, образовав протяжённую цепь разрывов.