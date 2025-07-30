В Сети появились страшные кадры мощнейшего землетрясения на Камчатке
SHOT опубликовал видео сильнейшего за 10 лет землетрясения на Камчатке
На Камчатке произошло мощнейшее за последнее десятилетие землетрясение магнитудой 8,5. В Елизовском районе зафиксирована волна цунами высотой 3-4 метра, местами наблюдаются разрушения зданий. Страшными кадрами с места событий делится SHOT.
Землетрясение произошло на Камчатке. Видео © SHOT
Подземные толчки начались около 11:30 по местному времени, вызвав панику среди населения. В Английском лицее и детском саду №15 в Петропавловске-Камчатском зафиксированы повреждения зданий, в частности, трещины на стенах и обрушение части стены.
Тревога цунами объявлена по всем Курильским островам. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, где завод«Алаид» оказался под угрозой затопления. Предупреждения о цунами выпущены в США для Гавайев, Калифорнии и Аляски. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о сокращении рабочего дня в государственных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения, произошедшего на Камчатке, несколько человек обратились за медицинской помощью. По словам министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова, люди получали травмы, выбегая из зданий во время подземных толчков. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Обложка © SHOT