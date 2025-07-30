В Сети появились страшные кадры мощнейшего землетрясения на Камчатке

На Камчатке произошло мощнейшее за последнее десятилетие землетрясение магнитудой 8,5. В Елизовском районе зафиксирована волна цунами высотой 3-4 метра, местами наблюдаются разрушения зданий. Страшными кадрами с места событий делится SHOT.

Землетрясение произошло на Камчатке. Видео © SHOT

Подземные толчки начались около 11:30 по местному времени, вызвав панику среди населения. В Английском лицее и детском саду №15 в Петропавловске-Камчатском зафиксированы повреждения зданий, в частности, трещины на стенах и обрушение части стены.