В результате землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек

Несколько человек обратились за медицинской помощью после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова.

«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», — рассказал Мельников. Он добавил, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжёлых травм удалось избежать.