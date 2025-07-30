В результате землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек
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Несколько человек обратились за медицинской помощью после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова.
«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», — рассказал Мельников. Он добавил, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжёлых травм удалось избежать.
Напомним, ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,9. В результате подземного толчка обрушилась стена в здании детсада №15 в Петропавловске-Камчатском. Около метеостанции Водопадная в Елизовском районе было зафиксировано цунами с высотой волны до четырёх метров. Также угрозу цунами объявили на тихоокеанском побережье Японии.