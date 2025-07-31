Самые опасные афтершоки могут произойти возле Камчатки в ближайшие двое суток

Учёные предупредили об опасных афтершоках на Камчатке в ближайшие дни. После мощного землетрясения магнитудой 8,8 регион ожидают повторные толчки в течение 48 часов. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

«Наиболее опасными с точки зрения повторения сильных сейсмических событий являются ближайшие двое суток», — заявили специалисты.

По данным ученых, афтершоковый процесс будет продолжаться несколько месяцев, но основной риск приходится на ближайшие 48 часов. Землетрясение магнитудой 7,4, зарегистрированное 20 июля, оказалось частью форшоковой серии, предшествовавшей основному толчку 30 июля. Как поясняют специалисты, сейсмическая активность в Авачинском заливе высвободила энергию, накопленную за десятилетия в этом районе Курило-Камчатской дуги.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о возможных афтершоках магнитудой до 7,5, способных вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском и спровоцировать цунами. В связи с этим сейсмологи рекомендуют воздержаться от посещения побережья Авачинского залива, включая Халактырский пляж и бухту Англичанка.