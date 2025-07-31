Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске

Водолазы обследуют порт Северо-Курильска для восстановления после случившегося землетрясения и цунами. Решение о возобновлении грузопассажирских перевозок примут после проверки состояния портовой инфраструктуры, заявил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

«Принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность», — рассказал мэр.