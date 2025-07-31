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Регион
31 июля, 05:55

Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске

Северо-Курильск. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Северо-Курильск. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Водолазы обследуют порт Северо-Курильска для восстановления после случившегося землетрясения и цунами. Решение о возобновлении грузопассажирских перевозок примут после проверки состояния портовой инфраструктуры, заявил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

«Принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность», — рассказал мэр.

Параллельно ведутся работы по восстановлению моста к полигону твёрдых коммунальных отходов – это позволит возобновить вывоз мусора из города.

Судам у Камчатки и Северных Курил сообщили о риске столкновения с обломками
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Напомним, 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,7. Специальная комиссия продолжает оценивать последствия стихии, включая ущерб социальным объектам, коммунальным сетям и предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли. Особое внимание уделяется проверке инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего за ним цунами.

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Алиса Хуссаин
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