Суда вблизи Камчатки и Северных Курильских островов получили официальное сообщение о риске столкновения с дрейфующими объектами в море. Такое уведомление поступило от морского спасательного центра в Южно-Сахалинске, передаёт РИА «Новости».

В перечне угроз — плавучий мусор, повреждённые маломерные суда и различные обломки, которые появились после недавнего землетрясения и вызванного им цунами. Эти объекты могут привести к повреждению судов и нарушению их хода.