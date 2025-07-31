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31 июля, 03:03

Судам у Камчатки и Северных Курил сообщили о риске столкновения с обломками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Суда вблизи Камчатки и Северных Курильских островов получили официальное сообщение о риске столкновения с дрейфующими объектами в море. Такое уведомление поступило от морского спасательного центра в Южно-Сахалинске, передаёт РИА «Новости».

В перечне угроз — плавучий мусор, повреждённые маломерные суда и различные обломки, которые появились после недавнего землетрясения и вызванного им цунами. Эти объекты могут привести к повреждению судов и нарушению их хода.

На Камчатке за час произошли одиннадцать землетрясений
На Камчатке за час произошли одиннадцать землетрясений

Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами, произошедших в Северо-Курильском районе. Основные усилия комиссии сосредоточены на проверке состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. Рабочие группы также работают на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли для оценки нанесённого ущерба.

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Тимур Хингеев
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