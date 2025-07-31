Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах

Специальная комиссия приступила к оценке последствий сильного землетрясения и цунами, произошедших в Северо-Курильском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Основные усилия комиссии сосредоточены на проверке состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. Рабочие группы также работают на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли для оценки нанесённого ущерба.

В среду на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым сильным с 1952 года. Подземные толчки ощущались и на северных Курилах. В результате была объявлена угроза цунами, а в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.