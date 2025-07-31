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Регион
31 июля, 02:23

Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Специальная комиссия приступила к оценке последствий сильного землетрясения и цунами, произошедших в Северо-Курильском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Основные усилия комиссии сосредоточены на проверке состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. Рабочие группы также работают на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли для оценки нанесённого ущерба.

В среду на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым сильным с 1952 года. Подземные толчки ощущались и на северных Курилах. В результате была объявлена угроза цунами, а в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

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Ранее мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников заявил, что несколько волн цунами затопили причальную инфраструктуру, здания и сооружения морского терминала в Северо-Курильске, а также повредили объекты маломерного флота, находившиеся в прибрежной зоне. Комиссия продолжает работу по оценке ущерба и восстановлению региона.

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Юния Ларсон
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