На прибрежную зону Северо-Курильска обрушились три волны цунами
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Три волны цунами достигли берегов Северо-Курильска. Последняя волна, оказавшаяся самой мощной, вынесла суда из порта в пролив. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного мэра Александра Овсянникова.
«Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было ещё две волны, вторая по счёту — совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», — сообщил Овсянников.
Первая волна цунами не оставила после себя пострадавших и разрушений жилых и социальных строений в городе. В МЧС сообщают, что был подтоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Жители Северо-Курильска переместились на возвышенность на сопке, где они будут оставаться до полной отмены угрозы.
Напомним, ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видео последствий землетрясения в Северо-Курильске. На видео, снятом с помощью дрона, запечатлены затопленные объекты, расположенные в прибрежной зоне. На кадрах отчётливо видны масштабы разрушений, вызванных природным бедствием.