На прибрежную зону Северо-Курильска обрушились три волны цунами

Три волны цунами достигли берегов Северо-Курильска. Последняя волна, оказавшаяся самой мощной, вынесла суда из порта в пролив. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного мэра Александра Овсянникова.

«Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было ещё две волны, вторая по счёту — совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», — сообщил Овсянников.

Первая волна цунами не оставила после себя пострадавших и разрушений жилых и социальных строений в городе. В МЧС сообщают, что был подтоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Жители Северо-Курильска переместились на возвышенность на сопке, где они будут оставаться до полной отмены угрозы.