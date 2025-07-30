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Регион
30 июля, 03:26

Японские АЭС после землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Японские атомные электростанции после мощного землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси.

«На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций», — заявил главный секретарь правительства.

В Камчатском крае развернули региональный штаб после мощного землетрясения
В Камчатском крае развернули региональный штаб после мощного землетрясения

Напомним, в Японии на фоне сильного землетрясения на Камчатке было объявлено предупреждение о цунами, которое позднее заменили на угрозу цунами. На острове Хоккайдо уже было зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров. В связи с данной угрозой при канцелярии главы кабмина Японии создали кризисный штаб.

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Виталий Приходько
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