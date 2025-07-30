Японские АЭС после землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме

Японские атомные электростанции после мощного землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси.

«На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций», — заявил главный секретарь правительства.

Напомним, в Японии на фоне сильного землетрясения на Камчатке было объявлено предупреждение о цунами, которое позднее заменили на угрозу цунами. На острове Хоккайдо уже было зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров. В связи с данной угрозой при канцелярии главы кабмина Японии создали кризисный штаб.