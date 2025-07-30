Волна цунами после подземных толчков на Камчатке достигла Хоккайдо

После землетрясения у Камчатки на японский остров Хоккайдо пришла волна цунами, сообщает метеорологическое управление Японии. В районе города Нэмуро высота волны достигла 30 сантиметров.

Ранее предполагалось, что волна может достигнуть одного метра, однако оценка была пересмотрена и увеличена до трёх метров. Специалисты подчёркивают, что даже волны в пределах одного метра способны привести к серьёзным повреждениям и представляют опасность для людей.