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30 июля, 02:34

Волна цунами после подземных толчков на Камчатке достигла Хоккайдо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tasch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tasch

После землетрясения у Камчатки на японский остров Хоккайдо пришла волна цунами, сообщает метеорологическое управление Японии. В районе города Нэмуро высота волны достигла 30 сантиметров.

Ранее предполагалось, что волна может достигнуть одного метра, однако оценка была пересмотрена и увеличена до трёх метров. Специалисты подчёркивают, что даже волны в пределах одного метра способны привести к серьёзным повреждениям и представляют опасность для людей.

Правительство Японии сформировало оперативный кризисный центр при кабинете премьер-министра для контроля ситуации. Из-за того что землетрясение на территории Японии почти не ощущалось, многие отдыхающие на побережье и в прибрежных водах могут не догадываться об угрозе.

В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке
В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

Напомним, ранее в Японии объявили предупреждение о цунами в связи с землетрясением, которое произошло на Камчатке. По данным японских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 8. Позднее российские учёные скорректировали оценки, в итоге магнитуда составила 8,7 баллов, что является мощнейшим показателем с 1952 года.

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Тимур Хингеев
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