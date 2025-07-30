В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца. Таким прогнозом поделились в пресс-службе местного филиала Геофизической службы Российской академии наук.

«Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться ещё не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5», — сказано в заявлении.