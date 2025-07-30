В Северо-Курильске повреждены печные трубы и вентиляция после землетрясения

В результате мощных подземных толчков в Северо-Курильске повреждения получили печные трубы и вентиляции зданий. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по региону.

«Зафиксировано частичное разрушение печных труб и вентиляции. Все службы работают в штатном режиме. В настоящее время рабочие группы муниципального образования проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов, потенциально опасных объектов и объектов ЖКХ», — сказано в заявлении.