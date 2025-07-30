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Регион
30 июля, 02:06

В Северо-Курильске повреждены печные трубы и вентиляция после землетрясения

Обложка © freepik / pvproductions

Обложка © freepik / pvproductions

В результате мощных подземных толчков в Северо-Курильске повреждения получили печные трубы и вентиляции зданий. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по региону.

«Зафиксировано частичное разрушение печных труб и вентиляции. Все службы работают в штатном режиме. В настоящее время рабочие группы муниципального образования проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов, потенциально опасных объектов и объектов ЖКХ», — сказано в заявлении.

Согласно данным ведомства, в Северо-Курильском районе толчки ощущались силой до 4-5 баллов. Ожидается, что волна цунами подойдёт к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района к 12:26 по местному времени.

В Сети появились страшные кадры мощнейшего землетрясения на Камчатке
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Цунами с высотой волны до четырёх метров было зафиксировано неподалеку от метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе Камчатки. Также угрозу цунами объявили на тихоокеанском побережье Японии.

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Виталий Приходько
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